42 km S6 z ważnymi decyzjami. To jedna z ważniejszych dróg na Pomorzu

Przecież obwodnica Lęborka, to dziś najważniejszy, strategiczny wręcz element układu drogowego . Natomiast mieszkańcy jakiegoś tam zadupie typu Płock, gdzie jest największa w Europie rafineria nie muszą mieć obwodnicy. Przecież i tak w razie awarii w Orlenie nikt nie zdąży uciec, to po co im droga. Te tysiące autocystern dziennie, to nie jest jakieś wielkie nagrożenie. W Lęborku są pilniejsze potrzeby.

Rządzą nami skończeni kretyni!