Redukcja punktów karnych - szkolenie redukujące

samochodemwszedzie 10 godzin temu Oceniono 3 razy -1

Całe te debilne punkty powinny zostać zawieszone to lewackie dopier... kierowcom co chwila jest chore dobrze że teraz dzięki koronawirusowi można śmigać tuż przy miśkach ci tylko jeżdżą nadają komunikaty albo ch.. wie co robią ale to sie skończy i znowu zamiast sie wziąść za pieszaków i innych będą czaić sie w krzakach za znakiem z ograniczeniem i suszyć!