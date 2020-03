Volkswagen Passat B8 - ceny

Volkswagen Passat B8 jest produkowany od 2014 roku. Na popularnych serwisach ogłoszeniowych możemy znaleźć dużą liczbę ofert używanych egzemplarzy. Ceny średnio zaczynają się od 45 tysięcy złotych za auta z średnim wyposażeniem i dużymi przebiegami.

Poniżej tej kwoty można znaleźć Pasaty B8, lecz pochodzące z importu. Z reguły są to samochody po wypadku, wymagające napraw blacharsko-lakierniczych. Górną granicę cenową stanowią nowe modele Volkswagena Passata B8 – ceny od 90 tysięcy złotych.

Najdroższy, nowy egzemplarz jaki udało się znaleźć był wystawiony za blisko ćwierć miliona złotych.

W przypadku Passata B8 warto zainteresować się autami 2-3 letnimi od pierwszego właściciela lub autoryzowanego dealera, które z reguły mają pewną historię, często posiadają gwarancję i są bogato wyposażone. Na zakup takiego Passata B8 powinniśmy przeznaczyć budżet 70-90 tysięcy złotych.

Volkswagen Passat B8 - czy są problemy z silnikami TSI?

Wszystkie jednostki w Volkswagenie Passacie B8 mają tylko cztery cylindry i raczej większych jednostek nie ma się co spodziewać

Silniki benzynowe w Passacie B8 wyzbyły się problemów swoich poprzedników. Znane 1.4 TSI jest już dostępne tylko w wersji z turbosprężarką. Od 2018 roku zostało zastąpione nową jednostką 1.5 TSI EVO, moc bez zmian cały czas wynosi 150 KM.

Znane wcześniej 1.8 TSI i 2.0 TSI pozbyły się problemu nadmiernego zużycia oleju silnikowego.

Wspomniany silnik 2.0 TSI doczekał się 280-konnego wariantu mocy, który standardowo ma napęd na cztery koła, a sprint do pierwszej „setki” to zaledwie 5,5 sekundy. Ciekawostką jest fakt, iż po liftingu moc spadła do 272 KM przez zastosowanie filtra GPF.

Świeżą propozycją jest Volkswagen Passat GTE, czyli hybryda plug-in bazująca na jednostce 1.4 TSI.

Diesle to bardzo dobrze znane i oszczędne 1.6 TDI oraz 2.0 TDI. Teraz „dwulitrówka” bazowo ma 150 KM.

Zupełną nowością jest 2.0 BiTDI oznacza to, że silnik jest doładowany za pomocą dwóch turbosprężarek w układzie biturbo. Nie moc tu robi wrażenie, a maksymalny moment obrotowy wynoszący 500 Nm. Podobną wartość uzyskuje Ford Mustang GT z swojego wolnossącego V8. Co jest największą bolączką opisywanych silników? Przede wszystkim większość z nich ma już przejechane duże przebiegi, co wiąże się z koniecznością wykonania tzw. „dużego serwisu”.

Volkswagen Passat B8 - wyposażenie

Jak bardzo byśmy lubili lub też nie Volkswagena Passata B8 trzeba przyznać, że to dobrze przygotowany samochód. Ósma generacja kultowego modelu przede wszystkim sprawdzi się jako doskonałe narzędzie pracy, stąd też wysokie przebiegi.

Faktycznie, deska rozdzielcza w porównaniu do poprzedników nie jest rewolucją stylistyczną, ale cały czas cieszy wzorową ergonomią. Active Info Display (cyfrowe zegary) to dodatek, który zadebiutował w opisywanej generacji Passata B8.

Volkswagen Passat B8 Fot. VW

Klasyczne zegary mogą być zastąpione ekranem, który oprócz wyświetlania aktualnej prędkości ma możliwość pokazywania wskazań GPS-u, komputera pokładowego i wielu innych przydatnych informacji.

W 2019 roku przeprowadzono facelifting Volkswagena Passata B8, który w kwestii wyglądu można nazwać delikatnym odświeżeniem. Dodano m.in. jak reflektory diodowe IQ.Ligh, czy możliwość indywidualnego dostosowania adaptacyjnego zawieszenia DCC. Dla osób szukających kombi o nieco bardziej terenowym charakterze ciekawą propozycją będzie Volkswagen Passat Alltrack.

Volkswagen Passat B8 - opinie

Cóż, Volkswagen Passat B8 może wydawać się samochodem nudnym, ale właśnie w tym tkwi jego sekret. Powinniśmy go traktować jako środek transportu, który spełnia swoją rolę w nienaganny sposób.

Nowości technologiczne oraz poprawione silniki sprawiają, że Passat B8 jest wciąż jest jedną z lepszych propozycji w segmencie D. Ciekawą alternatywą może być mu większa Skoda Superb. Z racji, że Passat B8 jest nadal bardzo aktualny warto szukać używanych egzemplarzy z udokumentowaną historią.