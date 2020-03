Pijany kierowca 40-tonowej ciężarówki - na autostradzie zatrzymali go dwaj cywile

Choć służby mundurowe starają się być tam, gdzie są potrzebne, nie zawsze się to udaje. Na szczęście możemy liczyć na zwykłych obywateli, którzy w kryzysowej sytuacji bronią prawa i bezpieczeństwa innych.

WAŻNE - podpowiadamy jak reagować, gdy widzimy pijanego kierowcę: Co zrobić, gdy zobaczysz pijanego kierowcę? Masz prawo do zatrzymania obywatelskiego

22 marca dwóch mężczyzn doprowadziło do obywatelskiego zatrzymania 52-letniego kierującego samochodem ciężarowym z naczepą. Jechał on autostradą A2 w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Świadkowie zdarzenia mówią, że kierujący ciężarówką jechał od prawej do lewej strony jezdni, uderzał o bariery energochłonne, a także zajeżdżał drogę innym pojazdom.

Zobacz wideo Zatrzymanie obywatelskie pijanej 56-latki. Mimo dwóch promili tłumaczyła potem policji, że

Zatrzymanie obywatelskie

Dwaj mężczyźni, kierowcy audi i mercedesa, ruszyli za ciężarówką. Gdy ta zatrzymała się na MOP-ie w Chrząstowie Starym, podbiegli do pojazdu i wyjęli kluczyki ze stacyjki. Wezwani na miejsce policjanci sprawdzili stan trzeźwości zawodowego kierowcy. Okazało się, że miał ponad 2,62 promila alkoholu w organizmie.

Jak 25 marca podała policja, pijany kierowca ciężarówki został zatrzymany i noc spędził w zgierskim areszcie. Usłyszał już zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.