Mitsubishi Outlander PHEV to przedstawiciel segmentu typowych SUV-ów. Ma napęd na cztery koła, a możliwość doładowania go z gniazdka umożliwia przemieszczanie się tylko na energii elektrycznej. Zespół napędowy hybrydowego Outlandera generuje 224 KM, a bazą jest benzynowy silnik o pojemności 2,4 litra. Obie osie są jednak wspierane przez dwa motory elektryczne - przedni o mocy 82 KM i tylny generujący 95 KM. Auto jest w stanie poruszać się w trybie tylko elektrycznym do prędkości 135 km/h, a zasięgu ma wystarczyć na około 45 kilometrów (wg WLTP). Ładowanie baterii ma trwać 6-7 godzin, jeśli korzystamy z domowego gniazdka 230 V. Jeśli podepniemy Outlandera do szybkiej ładowarki (CHAdeMO), uzupełnimy baterię do 80 proc. w 25 minut.

REKLAMA

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Mitsubishi

Generator w razie klęski żywiołowej

Ciekawostką Outlandera PHEV jest fakt, że po naładowaniu energię zgromadzoną w akumulatorach można wykorzystać nie tylko do jazdy. Model ten posiada dwa gniazda 1500W, dające możliwość podłączenia dowolnego odbiornika energii o napięciu 230 V. Wydajność instalacji wystarczy, by zasilać typowe gospodarstwo domowe przez 10 dni. Choć na co dzień nam się to zbytnio nie przyda, w razie klęski żywiołowej samochód może nam posłużyć jako całkiem wydajny "powerbank".

Trzy wersje wyposażenia

Nowy Mitsubishi Outlander PHEV 2020 jest dostępny w 3 wersjach wyposażenia: Intense, Instyle i Instyle Plus. W standardzie znajdziemy m.in. LED-owe światłą do jazdy dziennej, automatyczną dwustrefową klimatyzację, tempomat, bezkluczykowy dostęp, podgrzewane przednie siedzenia czy łopatki przy kierownicy do sterowania systemem hamowania odzyskowego. Za bazową wersję Intense PHEV zapłacimy 175 990 zł.

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Mitsubishi

W wyższej wersji wyposażenia Instyle PHEV znalazły się 18-calowe aluminiowe felgi, w pełni LED-owe przednie reflektory, system multimedialny z 8-calowym ekranem i złączem Apple Car Play/ Android Auto, a także przednie i tyle czujniki parkowania. W trosce o bezpieczeństwo, na pokład trafił też system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSW) i system ostrzegający o ruchu poprzecznym za samochodem (RCTA). Za tak wyposażonego hybrydowego Outlandera zapłacimy 194 900 zł.

Na szczycie oferty stoi topowa odmiana Instyle Plus PHEV. Za równe 210 tysięcy złotych otrzymamy japońskiego SUV-a wyposażonego praktycznie we wszystko co oferuje katalog. Na pokładzie znajdziemy więc m.in. automatyczne światła drogowe, podgrzewaną przednią szybę, elektrycznie sterowane okno dachowe, skórzaną tapicerkę, czarną podsufitkę, adaptacyjny tempomat, ogrzewanie postojowe czy system kamer 360 stopni.

Mitsubishi Outlander PHEV jest pełnowymiarowym SUV-em, który przy pokonywaniu rozsądnych miejskich dystansów, na co dzień może służyć jako bezemisyjne auto elektryczne. Zasięg na poziomie 45 kilometrów większości kierowców wystarczy do dziennego przemieszczania się po mieście. Pierwsze egzemplarze nowego Outlandera pojawią się w salonach mitsubishi w kwietniu bieżącego roku.

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Mitsubishi