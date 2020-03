Nowy Peugeot 2008 w Studiu Biznes. Sprawdzamy nową generację bestsellera

Peugeot doskonale wie, jak stworzyć miejski samochód. Najlepszym przykładem jest nowe 208, które zgarnęło niedawno tytul Car of the Year 2020. Potwierdzają to także statystyki sprzedaży crossovera 2008 - jednego z dwóch najpopularniejszych aut tego typy w Europie. Do Polski przyjechała właśnie nowa generacja hitu. Sprawdził ją dla was Tomasz Korniejew, redaktor naczelny Moto.pl

fot. Moto.pl

