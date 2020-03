Volkswagen Passat B7 - na co zwrócić uwagę i co się w nim psuje?

Volkswagen Passat B7 - ceny

Volkswagen Passat B7 był oferowany przez dość krótki okres od 2010 do 2014 roku. Ceny zaczynają się od 25 tysięcy złotych. Są to z reguły egzemplarze z początku produkcji, posiadają ubogie wyposażenie i są mocno zużyte.

Oprócz wysokich przebiegów zdarzają się auta, które mają wypadkową przeszłość. Cennik zamykają zadbane, bogate wersje, które czasami są sprzedawane przez autoryzowanych dealerów Volkswagena. W tym wypadku ceny przekraczają nawet 50 tysięcy złotych.

Przyzwoity budżet na zakup dobrego Passata B7 powinien wynosić 30-45 tysięcy złotych. Na rynku wtórnym Volkswagena Passata B7 najczęściej znajdziemy w nadwoziu Variant (kombi).

Volkswagen Passat B7 - który silnik wybrać?

W siódmej generacji Passata nie znajdziemy już wolnossących jednostek benzynowych. Wyjątkiem jest jedynie wersja 3.6 VR6 o mocy 300 koni mechanicznych, która standardowo była wyposażono w napęd na wszystkie koła oraz automatyczną skrzynię biegów DSG.

Dodatkowo wszystkie „benzyniaki” zostały wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa. Podstawowym silnikiem było 1.4 TSI w dwóch wariantach mocy 122 KM oraz 160 KM. Mocniejsza jest jednostką typu Twincharger, która w 2012 roku zastąpiła 1.8 TSI „lubiące olej”. Oznacza to doładowanie za pomocą turbosprężarki oraz kompresora. Takie rozwiązanie tylko podnosi koszty przy ewentualnej naprawie.

Co prawda w Volkswagenie Passacie B7 jest zmodernizowana wersja silnika EA111 (1.4 TSI), ale warto do niego podejść ostrożnie zważając na wcześniejsze problemy i przebiegi modeli używanych. Najciekawszą propozycją wśród silników benzynowych wydaje się być 2.0 TSI, które generuje 211 KM i zapewnia przyzwoite osiągi, chociaż charakteryzuje się podwyższonym zużyciem oleju silnikowego.

Diesle to raczej klasyka gatunku - 2.0 TDI w przedziale mocy od 140 do 177 KM oraz 1.6 TDI, które jest również trwałe i oszczędne. Największym problemem szczególnie Passatów B7 z jednostkami wysokoprężnymi są wysokie przebiegi, które mogą generować za sobą potrzebę serwisu po zakupie jak np. wymiana układu wtryskowego, czy regeneracja turbo.

Volkswagen Passat B7 - wersja Alltrack

Wnętrze Volkswagena Pasata B7 to pozostałość po poprzedniku. Całość została delikatnie odświeżona, ale na próżno tutaj szukać jakiś spektakularnych nowości. Materiały oraz ich spasowanie jest na zadowalającym poziomie jak na swój segment.

Jako opcja pojawił się system Keyless, pozwala na bezkluczykowe odpalenie silnika i otwarcie auta. Ciekawa może okazać się wersja R-Line obniżona o 15 mm, która zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz ma być bardziej sportowa, dzięki dodaniu kilku dodatków.

Warto wspomnieć o Volkswagenie Passacie B7 Alltrack, który zadebiutował w 2012 roku. Samochód został delikatnie podniesiony oraz m.in. otrzymał specjalne nakładki na nadkola. W standardzie posiada napęd na wszystkie koła 4Motion. W takiej konfiguracji Passat B7 ma być połączeniem zwykłego auta osobowego z SUVem, przynajmniej tak twierdzi dział marketingowy Volkswagena.

Siódma generacja przejęła po swoim poprzedniku również dobre automatyczne skrzynie biegów DSG, których największym mankamentem tak jak w przypadku silników jest poziom ich wyeksploatowania.

Volkswagen Passat B7 - opinie

Volkswagen Passat B7 to świetny samochód na co dzień zarówno do jazdy po autostradzie, jak i dobry środek transportu na rodzinne wakacje, dzięki dużemu bagażnikowi w wersji Variant.

Nie ma wątpliwości, że siódma generacja to poprawiona wersja poprzednika, która wyzbyła się jego poważnych problemów. Zabrakło istotnych rewolucji w kwestii technologii. Jedynie może brakować tanich i prostych jednostek benzynowych pozwalających na zamontowanie instalacji LPG. Dobry, używany Volkswagen Passat B7 będzie wymagał od nas jedynie wymiany części eksploatacyjnych. Cały czas jest to aktualna i sprawdzona propozycja samochodu z rynku wtórnego.