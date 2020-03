Prawie nowy Lexus LFA trafił na polską aukcję. Warto, jeśli macie wolne 2,5 mln zł

Lexus LFA to auto kultowe, ale jednocześnie owiane swego rodzaju tajemnicą. Powstało zaledwie 500 egzemplarzy tego modelu, a tylko 40 trafiło do Europy. Dwa zawitały do Polski, a jeden z nich właśnie jest na sprzedaż.

