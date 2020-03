Ministerstwo zapewnia: coraz bliżej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina

To bardzo ważna inwestycja dla całego regionu. Obejście o łącznej długości ok. 52 km będzie stanowić przedłużenie drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów w kierunku zachodnim do Kołbaskowa przy autostradzie A6. Zakres prac obejmuje m.in. budowę dwujezdniowej drogi o parametrach drogi ekspresowej, budowę tunelu o długości ok. 5 km oraz budowę siedmiu węzłów drogowych.

Zachodnia Obwodnica Szczecina pozwoli przenieść ruch tranzytowy z aktualnie istniejących dróg. Drogowcy zbudują także nową przeprawę (tunel) przez Odrę.

Obwodnica Szczecina fot. MI

Ministerstwo Infrastruktury: Bliżej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Na oficjalnej stronie ministerstwa infrastruktury czytamy, że minister Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do programów inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 oraz rozbudowy drogi S3/A6 na odcinku w. Kijewo – w. Rzęśnica. Dlaczego potrzebny był taki aneks? Trzeba było jeszcze raz oszacować koszty realizacji inwestycji na potrzeby rozpoczęcia procedur przetargowych, mających na celu wyłonienie nowego wykonawcy robót.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła wcześniej od umowy z poprzednim wykonawcą. Zatwierdzenie aneksu było konieczne do wznowienia prac, już z nowym wykonawcą, którego poznamy w niedalekiej przyszłości.