Zakaz parkowania na chodniku. Anglia chce się pozbyć aut z chodników w całym kraju

Gość: dnc 8 godzin temu 0

Pytanie z Sondy jest idiotyczne. Ja np jestem za zakazem stawiania aut na chodniku, ale jednocześnie uważam, że zanim taki zakaz stanie chodnik winien być przebudowany. Nie ma potrzeby by w miastach był on szerszy niż 2 metry. Tymczasem w wielu miejscach ma po 3-4 nieraz 5 metrów i właśnie tam auta są stawiane. Dlatego powinno się taki chodnik przebudować. Obniżyć miejsca do parkowania do poziomu jezdni i oddzielić pieszych od samochodów krawężnikiem. Wtedy to ma sens. Inaczej będzie tak, że aut się pozbędziemy z chodników i nie będziemy mieli gdzie zaparkować, ale chodniki będą jakby w miastach żyło po 20 mln ludzi.