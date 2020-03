Jest sposób na usprawnienie kontroli granicznych. Wystarczyło wylać trochę asfaltu

O tym, że znaczna część polskich przejść granicznych została zamknięta, pisaliśmy już tu:

Na pozostałych przejściach granicznych ruch został całkowicie wstrzymany. A i na tych czynnych kierowcy głównie stoją, ze względu na wielokilometrowe korki.

Dodatkowy pas ruchu

Ruch odbywa się tylko określonymi kanałami i niestety kierowcy spędzają w granicznych korkach nawet po kilkanaście godzin. Aby nieco usprawnić podróżującym pokonywanie granicy, w rejonie MOP Kołbaskowo przy granicy polsko-niemieckiej na autostradzie A6, została wykonana przewiązka, czyli dodatkowe połączenie między jezdniami.

Przewiązka na autostradzie A6, zamknięte przejście graniczne GDDKiA

Wykonanie jej zajęło kilka dni, ale pozwoliło znacznie usprawnić prowadzenie kontroli na granicy. W przyszłości przewiązka zostanie zabezpieczona rozbieralnymi barierami, dzięki czemu będzie przydatna w sytuacjach awaryjnych.

Możliwość zawrócenia

Przewiązka na autostradzie A6 powstała po to by kierowcy, którym zabroniono wjazdu do Polski, mogli w bezpiecznych warunkach zawrócić i nie powodować dalszego zatoru. Do tej pory jedyną możliwością zawrócenia pojazdu, było eskortowanie go przez służby do najbliższego węzła drogowego w celu zawrócenia na węźle z powrotem w kierunku Niemiec. Powodowało to konieczność angażowania dodatkowych sił i środków. Problem ten został rozwiązany przez dobudowanie połączenia między jezdniami na wysokości pasa włączenia MOP Kołbaskowo Południe. Na jezdni w kierunku Niemiec ruch został zawężony do jednego pasa, zamknięty lewy pas umożliwia bezpieczne włączenie się do ruchu zawróconych z granicy pojazdów.

