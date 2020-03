Oddasz samochód do serwisu, to przyślą ci wideo z diagnozą. Wszystko po to, żeby nie wychodzić z domu

W obecnej sytuacji najlepiej siedzieć w domu. Wie o tym także Ford Polska, dlatego wprowadzili kilka udogodnień dla swoich klientów. Jeśli oddasz samochód do serwisu, to nie tylko odbiorą go spod twojego domu, ale także przyślą ci film z diagnozą usterki.

