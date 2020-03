Skoda Scala Spider. Kolejny szalony projekt studentów. Tak, to auto powstanie

Szalone projekty z serii Skoda Student Concept Car to oczywiście zabawa i pole do popisu dla studentów Akademii. - W 2014 r. narodziła się tam nowa tradycja, zgodnie z którą najbardziej aktywna, najzdolniejsza i najmocniej zmotywowana młodzież, wspólnie konstruuje wyjątkowy egzemplarz samochodu, jakiego do tej pory nie nie widział świat. Zawsze jest to auto jedyne w swoim rodzaju - pisał Łukasz Kifer w swojej relacji z jazd Skodą Mountiaq. Pickupem na bazie Kodiaqa:

Skoda Mountiaq fot. Skoda

Tak, te auta naprawdę powstają. I naprawdę jeżdżą. Jaki samochód studenci z Akademii Skody szykują na rok 2020? Chcą pokazać, jak wyglądałaby Scala w wydaniu Spider. Na razie zaprezentowano pierwsze szkice projektu. Możemy zobaczyć charakterystyczny tył auta oraz zajrzeć do wnętrza. Szczegóły napędu jeszcze pozostają tajemnicą.

Samochód wraz z oficjalną nazwą zostanie zaprezentowany w czerwcu 2020 roku. Co ważne, studenci Akademii nie tylko projektują pojazd, ale również samodzielnie go budują. Nad Spiderem od kilku miesięcy pracuje 20 osób. Podczas pracy są wspierani przez pracowników z działów: rozwoju technicznego, designu i produkcji w siedzibie marki w Mladá Boleslav.

Wszyscy uczniowie od początku wykazywali się dużym entuzjazmem i determinacją w dążeniu do celu. Ich szkice i cała koncepcja są imponujące i cieszą się moim uznaniem

– mówi Jiri Hadascok, koordynator ds. designu zewnętrznego marki Skoda. Skoda Scala Spider to już siódmy projekt. Premiera konceptu zbliża się wielkimi krokami.

Skoda Scala Spider fot. Skoda