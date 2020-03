johnny-kalesony 6 godzin temu Oceniono 7 razy -1

W pierwszej kolejności powinna być rozbudowywana sieć drogowa na zachodzie Polski. Pojechałem ostatnio samochodem do Warszawy i to co widziałem tylko potwierdziło moje wcześniejsze doświadczenia: chadziajstwo nie dorosło mentalnie do poruszania się po drogach szybkiego ruchu.