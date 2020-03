Amerykański urząd drogowy NHTSA chce dopuścić samochody autonomiczne

Na drogi wyjadą pojazdy bez kierownic i bez kierowców

Jeśli te przepisy zostaną wprowadzone, spowodują zmianę prawa w USA, która może stanowić przełomowy moment w rozwoju motoryzacji. Nowe regulacje zezwalają na dopuszczenie do ruchu pojazdów pozbawionych kierownicy i innych elementów sterujących. Do tej pory to było możliwe wyłącznie w warunkach eksperymentalnych.

Nowe regulacje są opisane na ponad 100 stronach

Łatwo sobie wyobrazić jakie konsekwencje może mieć taka nowelizacja przepisów. Zawarte propozycje zmian prawnych uwzględniają przede wszystkim krótko- i długoterminowe wyzwania, przed którymi staną producenci w czasie "drogowej rewolucji".

NHTSA wymieniła też wymagania techniczne i procedury testowe niezbędne do zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa w czasie jazdy. Firmy samochodowe będą musiały je spełnić.

Samochód autonomiczny Cruise Origin fot. GM

NHTSA liczy, że skutkiem otwarcia rynku dla pojazdów autonomicznych będzie wzrost bezpieczeństwa i spadek liczby wypadków oraz kolizji.

Ponad 90 procent poważnych wypadków jest efektem błędów popełnionych przez kierowców. Usunięcie zbędnych barier prawnych jest niezbędne, aby technologia mogła zacząć ratować ludzkie życia

- powiedział przedstawiciel agencji James Owens w wydanym oświadczeniu.

Producenci są przygotowani do zmian lepiej niż kierowcy

Mimo wielu potencjalnych problemów NHTSA zdecydowała się dać wyraźny sygnał producentom samochodów i uchylić bramę, przez którą będą mogli zacząć wprowadzać na rynek pojazdy autonomiczne poziomu czwartego i piątego - takie, które potrafią podróżować samodzielnie i nie wymagają nadzoru kierowcy.

To może być iskra, która spowoduje wybuch autonomicznej rewolucji ze wszystkimi jej konsekwencjami. Technologicznie producenci już od pewnego czasu są do niej przygotowani. Jednym z dowodów jest zaprezentowany na początku 2020 r. elektryczny i autonomiczny pojazd Cruise Origin koncernu General Motors.

Proponowane zmiany przepisów mogą zaktywizować przemysł motoryzacyjny i spowodować ożywienie gospodarcze. Producenci na to czekają, ale czy my - kierowcy również?