Czy da się kupić samochód "zdalnie"? Da się. Nawet przywiozą ci go pod dom

Carsmile to firma oferująca długoterminowy wynajem samochodów. Całą procedurę prowadzimy drogą internetową, a po finalizacji transakcji auto przyjeżdża do naszego domu. Do tej pory usługa ta była dodatkowo płatna, jednak w ostatnim czasie firma zdecydowała się znieść opłatę za dostarczenie samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sprawdziliśmy, jak jeździ VW Golf VIII z silnikiem 1.5 eTSI

Znosimy opłatę za dostawę auta pod dom. Wprowadzamy ponadto specjalną procedurę wydawania samochodów contactless, analogiczną do procedur wdrożonych przez kurierów. Wszystkie czynności związane już nie tylko z wyborem, ale też z odbiorem auta, można teraz załatwić bez wizyty w salonie i z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa

– mówi Łukasz Domański, prezes Carsmile, największej platformy do długoterminowego wynajmu i leasingu samochodów online.

Ford Kuga Carsmile Carsmile

Transport publiczny, czy własne auto?

W obecnej sytuacji coraz więcej osób rozważa zakup prywatnego samochodu. Wiele osób, zwłaszcza przedsiębiorców, znalazło się w nagłej potrzebie posiadania samochodu (np. właściciele aptek, weterynarze czy firmy gastronomiczne). Rynek motoryzacyjny w Polsce przechodzi więc przyspieszoną lekcję sprzedaży samochodów online.

Obserwujemy obecnie dwa zjawiska: strach przed korzystaniem z transportu publicznego i niechęć do wychodzenia z domu. Auto jest w tej chwili najbezpieczniejszym środkiem transportu, ale wizyta w salonie samochodowym postrzegana jest jako bardzo ryzykowna. Tymczasem jest wiele osób, które znalazły się w nagłej potrzebie posiadania samochodu, ponieważ nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnie

– stwierdza Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. Jako przykład podaje właścicieli gabinetów weterynaryjnych, aptek czy firm gastronomicznych, które uruchomiły dostawy żywności do domu. Od niedzieli Carsmile obserwuje wzmożoną aktywność użytkowników na swojej platformie, a tego typu działalności dominują w składanych wnioskach.

Opel Corsa Carsmile Carsmile

Darmowa dostawa pod dom do 22 marca

Na platformie dostępne są rożne modele samochodów. Zarówno najtańsze auta miejskie, jak i te większe i bardziej prestiżowe. Są to wyłącznie samochody nowe. Proces wyboru auta, złożenia wniosku i podpisania umowy przebiega w całości on line. Nowością jest natomiast darmowa usługa dostawy samochodu pod dom.

Wprowadzamy ją na terenie całej Polski do 29 marca tygodnia. Dalsze decyzje będą uzależnione od rozwoju sytuacji i naszych zdolności operacyjnych, na przykład możliwości rejestracji pojazdów przy obecnych ograniczeniach w pracy urzędów

– mówi Łukasz Domański.

Bezdotykowy odbiór auta

Nowością w Carsmile jest też bezpieczna procedura odbioru samochodu – tzw. contactless. Polega ona na ograniczeniu do minimum kontaktu pomiędzy użytkownikiem, a osobą dostarczającą samochód pod wskazany adres. Elementem procedury jest też dezynfekcja pojazdu przed wydaniem.

Carsmile online leasing Carsmile online leasing