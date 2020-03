Kolejny SUV Volkswagena trafi do Europy. Miejski crossover w stylu coupe

Kolejny SUV Volkswagena trafi do Europy. To miejski crossover w stylu coupe

Ekspansja SUV-ów to coś, czego nie da się już zatrzymać. Podniesione nadwozia dotarły dosłownie do każdego segmentu, a kierowcy kupują ich coraz więcej. Volkswagen jednak uznał, że pięć SUV-ów to za mało, więc w przyszłym roku do gamy dołączy Volkswagen Nivus.

Volkswagen

