Połowa wersji samochodów BMW zniknie z oferty

Zmiany w ofercie bawarskiego producenta maj zacz望 si ju w 2020 r., ale ich apogeum przypadnie na rok 2021. Do jego ko鎍a ma znikn望 po這wa obecnie dost瘼nych wersji. W zamian pojawi si liczne auta elektryczne.

Koncern BMW ma si dobrze i chce to wykorzysta

To nie znaczy, 瞠 firmie wiedzie si 幢e - wr璚z przeciwnie. W 2019 r. grupa BMW osi庵n窸a rekordowy przych鏚, kt鏎y po raz pierwszy w historii przekroczy 100 mld euro. W dodatku przychody z ka盥ego kwarta逝 2019 r. by造 wy窺ze, ni w analogicznych okresach roku poprzedniego.

R闚nie dobrze idzie ograniczanie emisji CO2. Wed逝g prognoz firmy w 2020 r. BMW spe軟i wymagania norm przewidzianych dla nowych samochod闚, kt鏎e s o 20% bardziej restrykcyjne od zesz這rocznych.

BMW iX3 fot. BMW

W tym samym czasie wzros造 te koszty opracowania i rozwoju (R&D) spowodowane wprowadzaniem kolejnych samochod闚 elektrycznych na rynek. BMW ma ambitny plan przedstawienia trzech nowych modeli z takim nap璠em do ko鎍a 2021 r.

Nied逝go b璠zie co najmniej pi耩 elektrycznych modeli BMW

W tej chwili w ofercie koncernu jest BMW i3, kt鏎e w niej zostanie do 2024 r. oraz elektryczny MINI Cooper SE. Jeszcze w tym roku do salon闚 sprzeda篡 trafi wersja SUV-a X3 na pr康 - BMW iX3. W 2021 r. maj by zaprezentowane dwa kluczowe dla marki auta: elektryczny crossover zapowiedziany przez koncepcyjne BMW Vision iNEXT i produkcyjna odmiana sedana BMW i4. Ten ostatni ma roznie嗆 konkurencj w postaci Tesli.

Dlatego tradycyjne samochody i silniki spalinowe musz im ust徙i miejsca. W nadchodz帷ych latach ich gama b璠zie konsekwentnie ograniczana, poczynaj帷 od najbardziej kosztownych i paliwo瞠rnych odmian. Nale篡 zaznaczy, 瞠 transformacja dotyczy ca貫j grupy, a nie tylko marki BMW. Poza ni w sk豉d koncernu wchodz jeszcze Mini i Rolls Royce.