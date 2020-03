Egzaminy na prawo jazdy. Wszystkie największe WORD-y odwołały egzaminy. Oprócz jednego

Informujemy, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy w związku ze wzmożonym okresem zachorowań na chorobę pochodzenia wirusowego, w tym wystąpieniem na obszarze Województwa Mazowieckiego potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie osób egzaminowanych jak również pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na terenie Mazowsza, podjęta została decyzja o zawieszeniu od dnia 13 marca do 25 marca 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych

- czytamy na oficjalnej stronie warszawskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Takie komunikaty zaczęły się pojawiać się w połowie zeszłego tygodnia. Jako pierwsze egzaminy na prawo jazdy odwoływały ośrodki na południu Polski m.in.: Katowice, Kraków, Lublin oraz Bielsko-Biała. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin i większość pozostałych WORD-ów z centralnej i północnej dołączyły w piątek 13 marca. 16 marca lista powiększyła się m.in. o Olsztyn i Wrocław.

REKLAMA

Możemy już napisać, że praktycznie w całym kraju egzaminy na prawo jazdy zostały zawieszone. Jedynym dużym WORD-em, który jeszcze nie wydał takiego komunikatu, jest Białystok. Na stronie czytamy tylko, że istnieje możliwość bezpłatnego odwołania bądź zmiany daty egzaminu na prawo jazdy nawet dwa dni przed jego terminem. Jednak decyzja podlaskiego WORD-u wydaje się tylko kwestią czasu.

Zobacz wideo Usiłował wymusić pierwszeństwo na pieszym, stracił prawo jazdy

Co z osobami, które już opłaciły swój egzamin?

Dokonane opłaty za egzamin pozostają na koncie ośrodków i nie przepadają. Egzaminy mają się odbywać w innych terminach. O dalszych szczegółach WORD-y będą informować wkrótce za pośrednictwem strony internetowej oraz na Facebooku.

Do kiedy zawieszone mają być egzaminy na prawo jazdy?

Większość WORD-ów jako orientacyjną datę podaje 25 marca, ale są też takie, które w komunikatach podają "do odwołania". I to ta druga informacja wydaje się bliższa prawdy. Wszystko wskazuje na to, że epidemii nie uda się opanować tak szybko, żeby egzaminy mogły powrócić jeszcze w tym miesiącu.