Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu. Samorządy z niej rezygnują w trosce o zdrowie

Gość: Kierowca 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

1 Spróbujcie dodzwonić się do Wydziału Komunikacji w Lublinie. Pewnie w innych miastach jest to samo.

2 A co z wymiana dowodu na nowy z powodu braku miejsca? Jak mam to zrobić skoro urząd nie pracuje a nie można tego załatwić przez internet?