Citroen podaje, że odświeżone C3 przyjedzie nad Wisłę już w czerwcu. Właśnie poznaliśmy szczegóły polskiej oferty nowego Citroena C3. Cennik otwiera teraz wyceniona na 48 700 zł wersja Live z silnikiem 1.2 PureTech 82 KM i ręczną skrzynią. Bazowa odmiana dostępna jest także z dieslem 1.5 BlueHDi 100 i wyceniono ją na 60 700 zł. Warto zaznaczyć, że C3 Live nie ma na liście wyposażenia standardowego klimatyzacji.

Tę znajdziemy w drugiej od dołu Feel i to tą wersją zainteresuje się większość kierowców. Z bazowym, 82-konnym silnikiem kosztuje 52 100 zł, a ze wspomnianym dieslem - 64 100 zł. W C3 Feel można już wybrać mocniejszą jednostkę benzynową 1.2 PureTech 110 z 6-biegową ręczną skrzynią. Kosztuje 57 300 zł. Nowy Citroen C3 będzie dostępny jest w wersjach Feel Pack (od 57 600 zł) oraz topowej Shine (od 61 300 zł). Jednostki napędowe są te same, co w Feel. W najwyższej odmianie Shine można jednak zamówić jeszcze 1.2 PureTecha 110 z 6-stopniowym automatem. Takie C3 wyceniono na 72 100 zł.

Nowy Citroen C3 - co się zmieniło?

Nowy" w przypadku Citroena C3 nie oznacza nowej generacji, a lifting. Z początku taka decyzja może dziwić, bo 208 i Corsie koncern zafundował gruntowne modernizacje, ale C3 był najmłodszym modelem z całej trójki. Lifting, a nie przeskok w kolejną generację może też sprawić, że nowe C3 nie będzie oznaczało rewolucji w cenniku, a przynajmniej taką mamy nadzieję.

Jeżeli chodzi o stylistykę nadwozia to największą nowością są zdecydowanie jeszcze większe możliwości personalizacji - producent mówi o 97 różnych konfiguracjach. Do wyboru będą nowe lakiery, dwukolorowe malowania, kontrastujące dachy (4 kolory) oraz grafiki na dachu. Jak na lifting przystało, samo nadwozie zostało lekko odświeżone. Na pierwszych zdjęciach widzimy nowe reflektory LED, trochę przemodelowane zderzaki, nowe Airbumpy, a auto stoi na 17-calowych obręczach o nowym wzorze.

Citroen obiecuje, że kabina Citroena C3 2020 będzie wykonana z lepszych i przyjemniejszych w dotyku materiałów. Przeskok do wyższej ligi podkreśla wykończenie elegancko wyglądającym "drewnem". Na duży plus z pewnością trzeba zapisać nowe fotele Advanced Comfort. Znamy je już z C4 Cactusa i C5 Aircrossa. Jeżeli będzie to dokładanie to samo rozwiązanie, to C3 może się okazać jednym z najbardziej komfortowych aut w klasie. Nowe fotele to także nowy, wygodniejszy podłokietnik.

Ekran dotykowy ma mieć siedem cali, a odświeżony system obsługiwać komendy głosowe oraz łączyć się z Apple CarPlay oraz Android Auto. Pokładowa nawigacja to TomTom z bezpłatną trzyletnią subskrypcją.

