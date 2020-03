"Może nie słyszałeś, ale jest taki wirus i bardzo utrudnia podróże" - Clarkson potwierdza opóźnienie The Grand Tour

The Grand Tour, nowe show trójki prowadzących, niedawno zmieniło formułę. Clarkson, Hammond i May w nowym sezonie skupiają się tylko na swoich podróżach do egzotycznych krajów. Pierwszy odcinek nowej serii, "Seaman", wyemitowano w grudniu 2019 r. Kolejny odcinek nagrywano na Madagaskarze.

Ekipa potwierdziła właśnie, że z powodu epidemii nagrywanie kolejny odcinków opóźni się. Amazon nie chce ryzykować zdrowia swoich gwiazd i ekipy filmowej. Nie wiemy, kiedy spodziewać się emisji odcinków. Niedawno Hammond zapowiadał, że na Madagaskarze "doszło do prawdziwej katastrofy", May twierdził, że nowe odcinki będą świetne, a Clarkson zapewnia, że nowości pojawią się wkrótce.

Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość. Możliwe, że ekipa GT ma coś w zanadrzu. Czekamy.

Nowe show byłych prowadzących "Top Gear"

Po skandalu, jaki wywołał Clarkson podczas kręcenia jednego z odcinków "TG", trójka prowadzących odeszła z BBC. Pewnym było, że to nie jest koniec ich kariery. Szybko okazało się, że trio zostało zatrudnione przez Amazona, który wyprodukuje nowe show z udziałem Clarksona, Hammonda i Maya. Pierwszy odcinek "The Grand Tour" z najdroższą sceną otwarcia w historii wyemitowano pod koniec listopada 2016 r. Teraz emitowany jest czwarty sezon "GT".