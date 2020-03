PKN Orlen rozpoczął produckję płynu do dezynfekcji rąk. Trafi na stacje w przyszłym tygodniu

Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu. Pierwsza partia produktu zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. W przyszłym tygodniu dostawy będą realizowane na stacje Orlenu.

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy realizację pierwszych dostaw płynu do dezynfekcji rąk. W bardzo szybkim tempie udało nam się dostosować produkcję tak, aby aktywnie włączyć się w działania rządu związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Zakładamy, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu

– komentuje Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Płyn do dezynfekcji rąk na stacjach Orlen

Płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym. Nowy produkt jest już dopuszczony do obrotu decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk.