Kontrole sanitarne na wszystkich granicach. Straż Graniczna: 32 punkty z UE, na wschodzie sprawdzamy każdego

Zgodnie z zapowiedzią kontrola sanitarna jest prowadzona na wszystkich odcinkach polskiej granicy. Na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą funkcjonują 32 punkty kontroli sanitarnej. Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą kontroli sanitarnej poddawane są wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski

- informuje Straż Graniczna w oficjalnym komunikacie. Jeszcze na początku tygodnia informowaliśmy was, że kontrole sanitarne przeprowadzane są na pięciu największych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Lista obejmowała: Kołbaskowo, Świecko, Olszynę, Jędrzychowice oraz Gorzycki. Teraz jest znacznie dłuższa.

Kontrole sanitarne na granicach - gdzie. 32 punkty na granicy z krajami Unii Europejskiej

Na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą służby kontrolują osoby przyjeżdżające do Polski aubusami, busami i autokarami. Gdzie ustawiono punkty kontroli sanitarnej?

Na granicy z Niemcami funkcjonuje 13 punktów kontroli sanitarnej: w Świnoujściu (w dwóch lokalizacjach), Lubieszynie, Kołbaskowie, Rosówku, Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym, Kostrzynie nad Odrą, Świecku, Słubicach, Olszynie, Jędrzychowicach i Zgorzelcu.

Na granicy z Czechami kontrola prowadzona jest w 12 punktach: Zawidów, Jakuszyce, Tłumaczów, Kudowa Słone, Boboszów, Głuchołazy, Trzebina, Pietrowice, Pietraszyn, Nowe Chałupki, Gorzyczki i Cieszyn.

Na granicy ze Słowacją podróżni kontrolowani są w Korbielowie, Zwardoniu, Chyżnem, Jurgowie i Barwinku.

Na granicy z Litwą – w Budzisku i Ogrodnikach.

Kontroli sanitarnej poddawani są także podróżni na terenie baz promowych w Świnoujściu (dwie lokalizacje), Gdyni i Gdańsku.

Kontrole graniczne na wschodzie. Sprawdzani są wszyscy

Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą kontrola sanitarna prowadzona jest wobec wszystkich osób i pojazdów wjeżdżających do naszego kraju. Kontrolowani są także podróżni w pociągach. Służby mierzą temperaturę, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne.

Karta kierowcy, karta pasażera - co to jest, gdzie je znajdę?

Kontrole na granicy z Unią Europejską obejmują przede wszystkim transport autobusowy, autokarowy, busowy powyżej 8 osób, żeby w maksymalny możliwy sposób nie zakłócać płynności na granicy. Możemy się spodziewać, że z czasem zatrzymywanych będzie także coraz więcej samochodów osobowych.

W trakcie działań właściwe służby będą m.in. zbierały i weryfikowały informacje dotyczące podróżujących pasażerów na podstawie przekazanych kart pasażera i kart kierowcy. Zostały one przekazane już przewoźnikom, którzy mają obowiązek przekazać je kierowcom i pasażerom. Służby proszą o wypełnianie kart jeszcze przed kontrolą. Karta kierowcy i karta pasażera to tzw. formularze lokalizacyjne. Zebrane w nich dane (miejsce wyjazdu/przyjazdu, adres zamieszkania, dane kontaktowe itd.) służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich koronawirusem.

