Tańsze paliwo na stacjach benzynowych - są dwie przyczyny i to nie koniec spadków cen

OMG czuję się jak w niebie. Benzyna w tym kraju staniała aż o gigantyczne 10 groszy. Poczekam jeszcze trochę i jak stanieje jeszcze o dodatkowe 5 groszy to jak nie dostanę zawału ze szczęścia to za te extra pieniądze kupię sobie drugie auto. Aż mi się śnią te zaoszczędzone GROSZE. A jak baryłka spadnie do $5 to u nas benzyna spadnie aż o następne 3 grosze. Życie jest piękne.