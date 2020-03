Jesko Absolut przekroczy magiczną barierę 500 km/h? To nowe najszybsze auto na świecie

Rekord prędkości seryjnego samochodu osobowego na razie należy do Bugatti Chiron. Francuski bolid rozpędza się do 490 km na godz., jednak prędkościomierz wyskalowany do 500 km na godz. wygląda naprawdę imponująco. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy świadkami kolejnego starcia Bugatti z Koenigsegg'iem, którzy od lat walczą o miano najszybszego samochodu świata.

REKLAMA

Koenigsegg Jesko Absolut 2020 Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Absolut według Szwedów jest "najszybszym autem wszech czasów". I szybszego nie będzie. Już rok temu producent zapowiedział, że Jesko Absolut przekroczy magiczną barierę prędkości 500 km na godz. i wiele wskazuje na to, że nie tylko słowa dotrzyma, ale pojedzie dużo szybciej.

Najszybszy z najszybszych

Jesko Absolut jest napędzany tym samym silnikiem, jaki trafił do "zwykłego" Jesko. Potężne, podwójnie doładowane V8 o objętości skokowej pięciu litrów generuje abstrakcyjną moc 1600 KM (w przypadku tankowania paliwem E85, czyli zawierającym 85 proc. bioetanolu). Na zwykłej benzynie motor zaoferuje 1280 KM. Maksymalny moment obrotowy to jednak aż 1500 Nm, który za pośrednictwem 9-biegowej skrzyni biegów katapultuje tę szwedzką myśl techniczną do prędkości nawet 531 km na godz.!

Koenigsegg Jesko Absolut 2020 Koenigsegg

To nie jedyne ekstremalnie szybkie auto ze stajni Koenigsegga: Kiedy myślicie, że nic Was nie zaskoczy, a Koenigsegg pokazuje rodzinne auto, które ma 1700 koni

Warto wspomnieć, że Jesko Absolut waży jedynie 1290 kg "na sucho", po zalaniu płynami jego masa wzrasta zaledwie o 100 kilogramów (a sam zbiornik paliwa pomieści aż 72 litry). Potężne tylne skrzydło generuje siłę docisku mogącą nieledwie zrobić dziurę w ziemi, ale i tak siła ta jest dużo mniejsza niż w "zwykłej" wersji. To właśnie aerodynamika jest odpowiedzialna za abstrakcyjną szybkość "absolutnego" Jesko.

"Skończmy z tym raz na zawsze"

Christian von Koenigsegg, szef szwedzkiej marki produkującej supersamochody zapowiedział, że Jesko Absolut będzie prawdziwą rewolucją. W wywiadzie z Top Gear powiedział, że model ten:

Będzie tak szybki, że nie mamy w planach tworzenia niczego szybszego. Nigdy.

Jak na razie przekroczenie bariery 500 km na godz. to jedynie obietnice producenta. Koenigsegg twierdzi, że Jesko Absolut jest w stanie tego dokonać, ale nikt tego w praktyce nie sprawdził. Trwają rozmowy z władzami i poszukiwania odpowiedniego miejsca, w którym bezpiecznie można będzie sprawdzić osiągi szwedzkiego supersamochodu.

Koenigsegg Jesko Absolut 2020 Koenigsegg