GDDKiA ostrzega: "nietypowe znaki przy drogach". Co musisz wiedzieć o żółtych znakach z czołgami?

Nietypowe znaki przy naszych drogach - ostrzega GDDKiA

W związku z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi DEFENDER-Europe 20, które rozpoczęły się 28 lutego, wybrane mosty w ciągu dróg krajowych zostaną oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi - znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC). Zamontowano je na drogach krajowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Co ważne, są one kierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification). Dla kierowców zwykłych samochodów nie mają one żadnego znaczenia.

REKLAMA

Co prawda do żółtych znaków z czołgami zwykli kierowcy nie muszą się stosować, ale warto pamiętać, jak zachowywać się, gdy przed nami będzie się przemieszczać kolumna wojskowych pojazdów.

W-3: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych Fot. Paweł Grzywocz | Wikipedia

Czy można wyprzedzać kolumnę wojskową

Pojazdy wojskowe nie są pojazdami uprzywilejowanymi. Nawet jeśli kilka takich pojazdów jedzie jeden za drugim. Można je wyprzedzać tak jak każdy inny pojazd. Jednak jeśli na początku i na końcu rzędu pojazdów wojskowych jadą samochody Żandarmerii Wojskowej, wysyłające niebieskie i czerwone sygnały świetlne, a dodatkowo sygnały dźwiękowe, wówczas mamy do czynienia z uprzywilejowaną kolumną wojskową. A takiej nie można:

wyprzedzać w terenie zabudowanym,

rozdzielać.

Oznacza to, że jeśli chcemy wyprzedzić kolumnę wojskową poza obszarem zabudowanym, nie możemy tego robić "na raty", rozdzielając uczestników kolumny. Wyprzedzanie kolumny wojskowej to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów drogowych, dlatego warto go unikać, cierpliwie podróżując za kolumną.

Zobacz wideo Amerykańskie wojsko w Świętoszowie

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe DEFENDER-Europe 20

Wojska sprzymierzone w ramach ćwiczeń DEFENDER-Europe 20 wjeżdżają do Polski już od 28 lutego. Dlaczego GDDKiA znowu o tym przypomina? Bo to bardzo szeroko zakrojona operacja, a manewry i ćwiczenia potrwają do sierpnia tego roku. Przez cały ten czas przy polskich drogach będą stały żółte znaki z czołgami, a my na drodze będziemy mogli się natknąć na kolumny wojskowe, przemieszczające się między poligonami.

Przejazdy zaplanowano na godziny wieczorne i nocne, żeby jak najmniej utrudniać ruch. GDDKiA informuje jednak, że niektóre będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu i apeluje o uwagę kierowców.

Jak wyglądają żółte znaki dla wojska? Oto kilka przykładów:

Żółte znaki z czołgami fot. GDDKiA

Żółte znaki z czołgami fot. GDDKiA

Żółte znaki z czołgami fot. GDDKiA