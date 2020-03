Nowy Hyundai Elandra zadebiutuje już za kilka dni. Nie wiadomo czy trafi do Europy

Obecna, szósta generacja Hyundaia Elantra jest obecna na rynku od 2016 roku. Stąd decyzja o odświeżeniu popularnego modelu w gamie koreańskiego producenta. Z uwagi na szalejącego po świecie koronawirusa, większość premier i pierwszych jazd testowych jest odwoływana. Mimo wszystko producenci nie mogą sobie pozwolić na schowanie planowanych od lat nowości do szuflady i "przeczekanie". Większość premier odbywa się więc online.

Nowe linie

Póki co Hyundai ujawnił jedynie wstępne szkice modelu. Widać na nich jednak, że Elantra zyska ostrzejsze i bardziej zdecydowane linie. Z tyłu pojawi się modna ostatnio listwa świetlna łącząca klosze lamp.

We wnętrzu pojawi się nowa koncepcja kokpitu, która połączy obudowę zegarów z umieszczonym centralnie systemem multimedialnym. Deska rozdzielcza ma być mocniej zwrócona w stronę kierowcy.

Hyundai Elantra 2020 Hyundai

Czy trafi do Europy?

Póki co nie wiadomo, czy nowa Elantra trafi do Europy. Aktualna generacja sprzedaje się całkiem nieźle ze względu na rozsądny stosunek jakości do ceny oraz ekonomiczne silniki, jednak kompaktowe sedany powoli wycofują się ze Starego Kontynentu.