Sukces Jeepa Wranglera i Forda Mustanga pokazuje, że amerykańskie samochody mogą zyskać u nas popularność, ale muszą tylko jeśli są wyjątkowe, rozsądnie wycenione oraz spełnią surowe normy emisji. Wygląda na to, że Ford Bronco spełnia wszystkie warunki.

Ford Bronco ma klasyczną sylwetkę i nowoczesny napęd

Będą dostępne dwie wersje nadwozia kanciastego SUV-a - krótsza trzydrzwiowa oraz bardziej praktyczna z pięciorgiem drzwi. Pod ich maskami znajdzie się jeden z dwóch silników EcoBoost. Pierwszy ma cztery cylindry 2,3 l i jest dobrze znany z innych modeli Forda dostępnych w Europie: Mustanga oraz Focusa RS. W Bronco jego moc może zostać delikatnie obniżona - z 290 KM do 270 KM.

Ford Bronco fot. Ford

Drugi oferowany w Bronco silnik to również benzynowa jednostka, ale w układzie V6 oraz wyposażona w dwie turbosprężarki. Z pojemności 2,7 l osiąga moc około 330 KM. Jej druga generacja zadebiutowała w USA w pick-upie Ford F-150, a teraz trafi także do nowego SUV-a.

Oprócz nowego modelu Bronco w USA znajdzie się w sprzedaży także mniejsza odmiana: Bronco Sport. Również w dwóch wersjach nadwozia. Obie są spokrewnione z Fordem Escape, napędzane mniejszymi silnikami z turbodoładowaniem i dostępne z napędem na przednią oś lub cztery koła. Ten model mógłby w Europie konkurować z Jeepem Compass i licznymi SUV-ami innych producentów.

Zobacz wideo Prototyp Forda Bronco podczas testów

Historia Bronco trwa już ponad trzy dekady

Poprzednie pięć pokoleń Forda Bronco było w sprzedaży w USA przez ponad 30 lat. Od 1965 r. do 1996 r. dzielnie stawiało czoła kolejnym wydaniom Jeepa Willysa, a potem Wranglera. Nowa wersja również ma taki potencjał. Technicznie łączy ją sporo z pick-upem Ford Ranger.

Bronco powstał na ramowej konstrukcji, a panele nadwozia można łatwo zdjąć. Do tej pory tylko Jeep oferował taką funkcjonalność. Do Forda Bronco już w momencie premiery będzie dostępne ponad 150 akcesoriów, które pomogą sprawić by każdy egzemplarz stał się wyjątkowy. To również znamy z Wranglera.

Ford potrzebuje Bronco ze względów wizerunkowych

Ikony z amerykańskiego rynku takie jak Mustang i Ranger znakomicie wzmacniają wizerunek marki na Starym Kontynencie i wyróżniają Forda z masy podobnych do siebie producentów. Bronco byłby kolejnym logicznym elementem tej strategii. Fordzie Bronco - Europa czeka na ciebie.