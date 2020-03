Cofnął licznik o 65 tys. kilometrów. Wpadł podczas rutynowej kontroli

Od 25 maja 2019 roku polskie prawo zabrania cofania liczników w samochodach. Zgodnie z nowym art. 306a Kodeksu Karnego, ingerencja we wskazania licznika zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo to niektórzy kierowcy wciąż ryzykują i zaniżają wartości drogomierza. Zapominają przy tym, że liczba pokonanych kilometrów jest kontrolowana nie tylko podczas corocznego badania technicznego, ale także podczas rutynowych kontroli.

W czasie kontroli drogowej przeprowadzonej przez policję w Jaworznie, funkcjonariusze wykryli dużą niezgodność pomiarową. Zatrzymali pojazd w celu sprawdzenia kompletu dokumentów i stanu pojazdu. Podczas kontroli okazało się, że nie zgadza się stan przebiegu. I to nie o małą wartość, ale o 65 tys. km.

Sprawdzenie licznika przy rutynowej kontroli

1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Od tego czasu Policja i inne służby dokonujące kontroli drogowej spisują stan licznika w trakcie rutynowych kontroli. Dane są przekazywane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i ujawnione na stronie historiapojazdu.gov.pl.