Samochody sportowe 2019. Mustang króluje nad Wisłą. Zdecydowany nr 1 i ten wzrost sprzedaży. Kto za nim?

Rynek sportowych samochodów w Polsce skurczył się w zeszłym roku o 8,8 proc. - informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie. SAMAR zalicza do tego grona model o nadwoziu coupe i kabriolet . Dla porównania możemy napisać, że dla całego rynku nowych samochodów rok 2019 zakończył się na sporym, 4,4-procentowym plusie.

Ulubione sportowe auto Polaków? Rywalom nie dał żadnych szans Ford Mustang. Nie dość, że jako jedyny zbliżył się do 800 rejestracji w rok i nad drugim modelem ma prawie 300 rejestracji przewagi, to jego sprzedaż nad Wisłą wzrosła aż o 43,7 proc. Przepis na sukces? Ford Mustang to wciąż jeden z najlepiej wycenionych samochodów tego typu. Mustang 2.3 EcoBoost 290 KM kosztuje teraz 199 010 zł z ręczną skrzynią biegów. Wersja GT, czyli Mustang z silnikiem 5.0 V8 o mocy 450 KM został wyceniony na 223 810 zł z ręczną lub 232 810 zł z automatyczną skrzynią biegów.

Z kim wygrał Ford Mustang? Najpopularniejsze modele sportowe w Polsce w 2019 r.:

Ford Mustang - 783 szt. Mercedes Klasy C - 493 szt. Mercedes Klasy E - 365 szt. Mazda MX-5 - 256 szt. BMW 8 - 184 szt. BMW 2 - 181 szt. Mercedes Klasy S - 180 szt. Porsche 911 - 158 szt. BMW 4 - 151 szt. Porsche 718 - 122 szt.

A jak to wygląda w przypadku marek? Samochody sportowe w Polsce

Sam Mustang nie wystarczył Fordowi do sięgnięcia po pierwsze miejsce. Tutaj numerem 1 okazał się Mercedes, który wyprzedził Forda oraz BMW.