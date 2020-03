Zmiany w prawie jazdy 2020 r. Koniec z zarabianiem na oblewaniu

Przypomnijmy, jeszcze do niedawna 88 proc. dochodów WORD-ów (Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego) pochodziło z egzaminów, z czego 70 proc. to były egzaminy niezdane. W tak skonstruowanym systemie pokusa oblewania kursantów była ogromna. Nowe przepisy, które weszły w życie wraz z nowym rokiem, w końcu to zmieniły. Egzaminatorzy nie są już zatrudniani przez WORD-y, tylko przez województwa. Dochody z egzaminów nie będą zatem trafiały do kas Ośrodków, tylko do budżetu państwa. Główny cel to zmniejszenie liczbę oblewanych kursantów.

Dodatkowo egzaminator dziennie może wziąć udział w maksymalnie ośmiu egzaminach, a te wyznaczane są na konkretną godzinę. Wszystkie zmiany opisaliśmy w tym miejscu:

Nowe przepisy oznaczają paraliż?

Na odpowiedź na pytanie, czy zdawalność rzeczywiście wzrosła trzeba jeszcze poczekać, ale wiele osób twierdziło, że nowe przepisy będą oznaczały prawdziwy paraliż systemu. "Eksperci zwracają uwagę, że czas oczekiwania na egzamin praktyczny znacznie się wydłuży, bo WORD-y nie będą miały tylu egzaminatorów, by przeprowadzać taką jak teraz liczbę egzaminów" - pisaliśmy w powyższym materiale. Czy czarny scenariusz się sprawdził? Sprawdzamy.

Ile czeka się na egzamin na prawo jazdy? Sprawdzamy różne miasta

Na egzamin na prawo jazdy można się zapisać przez internet za pośrednictwem strony info-car.pl. Założyliśmy tam konto i postanowiliśmy sprawdzić, jak długo trzeba czekać na egzamin kategorii B. Dzisiaj, w momencie szukania wolnych terminów, jest poniedziałek 9 marca.

Warszawa (ul. Odlewnicza): pierwsze wolne terminy to czwartek 12 marca, tego dnia możemy się zapisać i na teorię, i na praktykę. W tym tygodniu robi się jednak już ciasno - 13 lutego dostępne są tylko egzaminy teoretyczne, a 14 lutego - jedna teoria o 08:00. Jeżeli chcecie swobodnie wybrać godzinę, niezależnie od rodzaju egzaminu, to trzeba czekać tydzień. Od 16 marca w kalendarzu pojawia się dużo opcji.

Kraków (ul. Nowohucka): w tym tygodniu nie wyświetla się ani jeden wolny termin. Na swój egzamin trzeba poczekać co najmniej tydzień. Od 16 marca pojawia się możliwość rezerwacji terminu.

Lublin: w piątek 13 marca zostały jeszcze dwa wolne sloty na egzamin teoretyczny. W przyszłym tygodniu nie powinno być problemu z teorią, ale w systemie info-car pierwszy egzamin praktyczny pojawia się dopiero 25 marca.

Gdańsk: sytuacja na Pomorzu jest znacznie lepsza. Tutaj do egzaminu możemy przystąpić już 12 marca (są jeszcze wolne terminy na teorię i praktykę), nieźle też wygląda sytuacja 13 marca. Podobnie jak w przypadku Warszawy od przyszłego poniedziałku potencjalny kierowca ma już bardzo szeroki wybór.

Łódź: na teorię zapiszecie się bez najmniejszego problemu już od 12 marca, ale pierwszy wolny termin na egzamin praktyczny to środa 18 marca.

Białystok: tutaj nikt nie powinien narzekać na długie kolejki. Od czwartku 12 marca w systemie jest bardzo dużo wolnych miejsc.

Wrocław: do egzaminów można przystąpić już w piątek 13 marca.

Katowice: praktykę można zdawać już w tym tygodniu (12 i 13 marca). Co ciekawe, sytuacja robi się znacznie gorsza później. Następny tydzień to tylko egzaminy teoretyczne, a kolejne wolne terminy na egzamin praktyczny to dopiero 30 marca.

System zapisów online na egzamin na prawo jazdy info-car fot. zrzut ekranu

Ile czeka się na egzamin na prawo jazdy?

Czy nowe przepisy sprawiły na egzamin trzeba czekać w nieskończoność? Z pewnością nie i głośne krzyki o paraliżu były przesadzone. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele zależy od miejsca, w którym będziemy zdawać i od naszego szczęścia. Może się zdarzyć, że pierwsze wolne terminy nie będą nam pasować, a po nich czas oczekiwania się znacznie wydłuży - patrz: przypadek Katowic, gdzie na praktykę w miarę swobodnie zapisać możemy się dopiero 30 marca (w momencie pisania tego materiału jest 9).

Można uogólnić, że w większości ośrodków na egzamin trzeba czekać około tygodnia - wcześniej też da się zapisać, ale zwykle tydzień oczekiwania daje nam możliwość dość swobodnego wyboru.

Sporym problemem jest za to zapisanie się na dwa połączone egzaminy (teoria, a od razu po niej praktyka). WORD Warszawa na swojej stronie podaje, że czas oczekiwania to około 14 dni, ale na stronie info-car.pl znalezienie jakiekolwiek wolnego terminu na sprawdzian teoretyczno-praktyczny to wyjątkowo trudna sztuka.