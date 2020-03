World Car of the Year 2020 - znamy finalistów. Wygra Mazda albo Kia

Europejski samochód roku w konkursie Car of the Year 2020 poznaliśmy na początku zeszłego tygodnia. Wielkim zwycięzca okazał się Peugeot 208, który pokonał Teslę Model 3, Porsche Taycana, Renault Clio, Forda Pumę, Toyotę Corollę i BMW serii 1. To najbardziej prestiżowa nagroda na Starym Kontynencie. Już za niecały miesiąc poznamy globalny samochód roku w konkursie World Car of the Year 2020.

REKLAMA

World Car of the Year 2020, nagroda główna - finał

Właśnie poznaliśmy finalistów tegorocznej edycji World Car of the Year. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną ogłoszeni już za niecały miesiąc - 8 kwietnia podczas Salonu Samochodowego w Nowym Jorku. Walka o nagrodę główną to rozgrywka między Kią oraz Mazdą. Na zdjęciach widzicie Kię Telluride, dużego SUV-a marki, który nie będzie oferowany na polskim rynku. Mazda ma w finale aż dwóch przedstawicieli, a obydwa modele dobrze znamy z naszych dróg.

Kia Telluride

Mazda CX-30

Mazda 3

Zobacz wideo Jak jeździ Mazda CX-30? Sprawdziliśmy to w Studiu Biznes:

World Car of the Year - pozostałe kategorie

World Car of the Year to nie tylko nagroda główna. Jurorzy z całego świata wybierają także swoich faworytów w węższych kategoriach. Tutaj również dziennikarze będą wybierali z trzech modeli.

Samochody miejskie

Kia Soul EV

Mini Electric

Volkswagen T-Cross

Samochody luksusowe

Mercedes-Benz EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

Samochody sportowe

Porsche 718 Spyder/Cayman GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

Najlepszy design

Mazda 3

Peugeot 208

Porsche Taycan

Porsche Taycan fot. Porsche