Audi A3 świezo po debiucie, a już z cennikiem. Kosztuje 109 900 zł

Nowe Audi A3 będzie występowało w dwóch wersjach silnikowych. Bazowa propozycja nosi oznaczenie 35 TFSI, pod którym kryje się silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM zestawiony z manualną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach. Właśnie za tę wersję zapłacimy 109 900 zł.

Audi A3 Sportback 2020 fot. Audi

Kolejną propozycją w cenniku jest wariant wysokoprężny 2.0 TDI w dwóch wariantach mocy - 30 TDI (116 KM) i 35 TDI (150 KM). Słabszy silnik występuje tylko z sześciobiegowym manualem, a mocniejsza odmiana standardowo współpracuje z przekładnią DSG.

Cztery wersje

Wzorem z innych modeli spod znaku czterech pierścieni, Audi A3 też będzie oferowane z czterema pakietami. Bazowy to A3 Sportback, a półkę wyżej stoi wersja Advanced, która obejmuje srebrne akcenty nadwozia. S-Line oferuje nieco bardziej sportowy wygląd i niższe o 15 mm zawieszenie, a limitowana edycja Edition One ma najbogatsze wyposażenie i kilka dodatków zarezerwowanych tylko dla tej odmiany.

Bazowa wersja

W bazowym wyposażeniu znajdziemy m.in. LED-owe światła, cyfrowe zegary, system multimedialny MMI Plus, wielofunkcyjną kierownicę, czujniki cofania i manualną klimatyzację. Za tak wyposażony wariant 35 TFSI zapłacimy 109 900 zł, a za bazowego diesla (30 TDI) z tym samym wyposażeniem - 114 900 zł. Topowy wariant wysokoprężny to wydatek 132 400 zł. Limitowana wersja Edition One występuje tylko z najmocniejszym dieslem i kosztuje 171 800 zł. Na pokład trafiły m.in. światła LED Matrix i sportowe fotele. Co ciekawe, automatyczna klimatyzacja i tempomat nawet w topowej wersji wymagają dopłaty.

Audi A3 Sportback 2020 fot. Audi

Ceny i konkurencja

Audi A3 to ostatni kompakt klasy premium, który zadebiutował na rynku. Walczy o klientów m.in. z Mercedesem Klasy A i BMW serii 1. Bazowy Mercedes A160 (z czterocylindrowym silnikiem 1.3 o mocy 109 KM i manualną skrzynią biegów) kosztuje 97 800 zł, a za "jedynkę" 118i z Monachium (z trzycylindrowym silnikiem 1.5 o mocy 140 KM i manualem) zapłacimy 109 900 zł. Jednak obaj niemieccy konkurenci oferują już sportowe odmiany swoich hatchbacków. Za Mercedesa AMG A35 (2.0 306 KM) zapłacimy 191 500 zł, a za M135i xDrive (2.0 306 KM) - 192 900 zł. Najszerszą ofertę ma kompakt ze stajni Mercedesa, bo poza usportowioną wersją A35, oferuje także wariant A45 o mocy 387 KM i 421-konne A45 S. Pozostaje nam zaczekać, aż Audi pokaże wariant S3 lub nawet RS3.

Audi A3 Sportback 2020 fot. Audi