Krajowa jedynka zamknięta w ten weekend - mapa, objazd, utrudnienia. 17 km między Kamieńskiem i Radomskiem

W związku z wyburzeniem wiaduktów na drogach powiatowych: Kamieńsk - Pytowice i Dobryszyce - Blok Dobryszycki, dla okolicznych mieszkańców wyznaczono objazdy, dzięki którym będą mogli przejechać z jednej strony budowanej autostrady na drugą. Taki stan rzeczy utrzyma się do czasu oddania nowych wiaduktów. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, mają stanąć do końca bieżącego roku

- ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie. W ten weekend wszystkich kierowców, jadących krajową jedynką czekają spore utrudnienia. Mówimy o 17-kilometrowym odcinku DK1 między Kamieńskiem i Radomskiem.

Drogowcy rozpoczną prace już dzisiaj (piątek 6 marca) o godzinie 21:00,

normalny ruch powinien się rozpocząć w poniedziałek 9 marca o godzinie 06:00.

Zamknięta jedynka - objazd

Na weekend 6-9 marca zostały oczywiście wyznaczone objazdy: dla jadących w kierunku południowym: w Kamieńsku z DK1 zjazd na DW484 do DK91. Dalej DK91 do Radomska skąd obwodnicą należy dojechać do ul. Unii Europejskiej i dalej Łódzką do DK42, którą dojedziemy do DK1. Analogicznie dla jadących od strony Katowic w kierunku Łodzi.

GDDKiA opublikowała także mapę, na której możecie je zobaczyć:

Krajowa jedynka zamknięta w ten weekend fot. GDDKiA