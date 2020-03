Kia wyceniła swoje elektryki - e-Soul i e-Niro już w Polsce

Kia e-Soul to przedstawiciel segmentu miejskich crossoverów, a e-Niro to pierwszy kompaktowy crossover marki zasilany wyłącznie energią elektryczną. Oba modele są do siebie bardzo podobne (Soul jest nieco mniejszy), więc i cenowo wypadają podobnie. Ceny e-Soula zaczynają się od 139 990 zł, a za e-Niro trzeba zapłacić o 7 tys. zł więcej.

Kia e-Niro 2020 Kia

Bliźniacze modele

Zarówno e-Soul jak i e-Niro będą występowały z dwoma jednostkami napędowymi. Słabszy wariant zaoferuje 136 KM, a mocniejszy - 204 KM, a baterie będą miały odpowiednio 39,2 kWh lub 64 kWh. Akumulatory charakteryzują się o 25% większą gęstością energii co ma się przełożyć na duży zasięg. Katalogowo e-Soul z mocniejszą baterią przejedzie 452 km na jednym naładowaniu, a e-Niro - 455 km. Mniejszy z akumulatorów e-Soula, o pojemności 39,2 kWh, gwarantuje zasięg do 277 km.

Kia e-Niro 2020 Kia

Osiągi

Kia e-Soul z silnikiem o mocy 136 KM od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,9 s. Mocniejsza odmiana, napędzana silnikiem o mocy 204 KM, w sprincie ze startu zatrzymanego do 100 km/h jest o 2 s szybsza. Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, seryjnie montowana w e-Soulu z większym akumulatorem (oferowana jako opcja do e-Soula z mniejszym) pozwala na wykorzystanie 3-faz prądu, co skraca czas ładowania baterii. Wówczas czas ładowania od 20% do 80% pojemności akumulatora wynosi 42 minuty.

Kia e-Niro z 204-konnym napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy. Akumulator o pojemności 39,2 kWh współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW (136 KM), który wytwarza maksymalny moment obrotowy o identycznej wartości jak mocniejszy silnik – 395 Nm. 136-konne e-Niro ze startu zatrzymanego do 100 km/h przyspiesza w 9,8 sekundy. Podobnie jak hybrydowe wersje Niro elektryczna również ma napęd na przednie koła.

Kia e-Soul 2020 Kia