Fotoradary w 2019 roku zrobiły 1,6 mln zdjęć. Rekordzista przekroczył dozwoloną prędkość o 149 km/h

Najwięcej wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary w 2019 roku dotyczyło (co nie powinno dziwić) przekroczenia dozwolonej prędkości. Takie wykroczenia były sfotografowane 1 mln 573 tys. razy. 33 tys. zdjęć dotyczyło przejazdu na czerwonym świetle.

GITD, któremu podlegają fotoradary w Polsce, poinformowało w rozmowie z PAP, że kierowcy zarejestrowani przez fotoradary przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 22 km/h. Na ten wynik złożyły się zdjęcia rejestrujące:

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-20 km/h - 817 tys.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/h - 539 tys.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 31-40 km/h - 153 tys.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h - 43,5 tys.

Przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h - 20,2 tys.

Fotoradarowi rekordziści

W rozmowie z PAP naczelnik Wydziału Komunikacji GITD Monika Niżniak przekazała, że niechlubnymi rekordzistami z ubiegłego roku było trzech kierowców. Pierwszy z nich pędził 209 km/h na drodze z ograniczeniem do 60 km/h (o 149 km/h więcej). Kolejny kierowca przy ograniczeniu do 50 km/h jechał 184 km/h (134 km/h za dużo). Trzeci przy ograniczeniu do 50 km/h jechał 169 km/h (119 km/h za dużo).

GITD poinformowało też, że w 2019 roku urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 171,2 tys. wykroczeń.