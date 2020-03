Poznań Motor Show 2020 z nową datą przez koronawirusa. Największe targi w Polsce odbędą się w czerwcu

Genewa odwołana, Poznań z nową datą

Salon Samochodowy w Genewie przegrał z koronawirusem. Najbardziej prestiżowe targi na Starym Kontynencie odwołano dosłownie parę dni przed ich rozpoczęciem. Szwajcarski rząd zabronił zgromadzeń masowych i organizatorzy zostali zmuszeni do takiej decyzji. Poznań Motor Show, najważniejsza motoryzacyjna impreza w Polsce i czwarte co do wielkości targi w Europie, nie chcą podzielić losu Genewy.

REKLAMA

Poznań Motor Show 2020 - kiedy

Organizatorzy zdecydowali się nie odwoływać salonu, a przenieść go na czerwiec - Poznań Motor Show 2020 odbędzie się od 18 do 21 czerwca. Pierwotna data to końcówka marca (26 do 29 marca).

Z uwagi na sytuację biznesową w branży motoryzacyjnej na świecie wywołaną zachorowaniami spowodowanymi przez koronawirusa, zarząd Grupy MTP po konsultacjach z wystawcami i partnerami targów podjął decyzję o przesunięciu terminu bloku targów motoryzacyjnych: Poznań Motor Show, Kongres Move – International E-Mobility Congress, Targów Techniki Motoryzacyjnej z terminu od 26 do 29 marca 2020 na termin od 18 do 21 czerwca 2020 roku

- czytamy w oficjalnym komunikacie. MTP podkreśla, że nie chciano podejmować tej decyzji w ostatniej chwili z uwagi na dobro klientów i odwiedzających. Od razu możemy uspokoić naszych czytelników, którzy już opłacili wejściówki na poznańskie hale. Bilety zakupione wcześniej zachowują ważność.