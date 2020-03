Car of the Year 2020. Mały Peugeot wielkim zwycięzcą. Pokonał i Teslę, i Porsche

To właśnie od dzisiejszego uroczystego ogłoszenia Samochodu Roku 2020 w plebiscycie Car of the Year miał się rozpocząć Salon Samochodowy w Genewie. Miał, bo targi odwołano ze względu na zagrożenie koronawirusem. Szwajcarska impreza przeniosła się więc do internetu. Car of the Year to najbardziej prestiżowy konkurs na samochód roku w Europie. Zwycięzcę wybiera 60 dziennikarzy z 23 różnych krajów. Właśnie zakończyła się transmisja live.

Kto wygrał? Rok temu jurorzy potrzebowali dogrywki, ale w tym nie mieli wątpliwości. Z dość wyraźną przewagą na pierwszym miejscu znalazł się nowy Peugeot 208, a miał przecież kilku groźnych konkurentów. Choćby Teslę Model 3 oraz Porsche Taycana, o których było bardzo głośno. Warto jednak przypomnieć, że 208 wraz z nową generacją dostępne jest nie tylko z silnikami spalinowymi, ale klienci mogą wybrać także chwaloną wersję elektryczną.

Car of the Year 2020. Oficjalne wyniki:

Peugeot 208 - 281 pkt. Tesla Model 3 - 242 pkt. Porsche Taycan - 222 pkt. Renault Clio - 211 pkt. Ford Puma - 209 pkt. Toyota Corolla - 152 pkt. BMW serii 1 - 133 pkt.

Dni prasowe Salonu Samochodowego w Genewie zostały zaplanowane na wtorek oraz środę (3-4 marca). To właśnie podczas tych dwóch dni producenci mieli pokazywać swoje nowe modele. Targi odwołano, więc prezentacje odbędą się tylko w internecie. Choć wielkie salony samochodowe już od dłuższego czasu przechodzą kryzys, to na genewskich halach mieliśmy zobaczyć kilka ciekawych premier. Wszystkie auta, które już pokazano znajdziecie w tym miejscu.