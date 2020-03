Dzisiaj miała zacząć się Genewa, ale targi odwołano. I tak czekają nas trzy ciekawe dni

Salon Samochodowy w Genewie miał się rozpocząć już dzisiaj od ogłoszenia wyników Car of the Year 2020. To najbardziej prestiżowy konkurs na samochód roku w Europie. Zwycięzcę wybiera 60 dziennikarzy z 23 różnych krajów. Faworyta jurorów poznamy już dzisiaj popołudniu. Transmisję z wydarzenia będziecie mogli śledzić na oficjalnej stronie targów, a tuż po wydarzeniu z pewnością napiszemy relację na Moto.pl.

Car of the Year 2020 - kto walczy o tytuł europejskiego Samochodu Roku?

BMW serii 1

Ford Puma

Peugeot 208

Porsche Taycan

Renault Clio

Tesla Model 3

Toyota Corolla

Dni prasowe Salonu Samochodowego w Genewie zostały zaplanowane na wtorek oraz środę (3-4 marca). To właśnie podczas tych dwóch dni producenci mieli pokazywać swoje nowe modele. Targi odwołano, więc prezentacje odbędą się tylko w internecie. Choć wielkie salony samochodowe już od dłuższego czasu przechodzą kryzys, to na genewskich halach mieliśmy zobaczyć kilka ciekawych premier. Będziemy o nich wszystkich pisać, ale z powodu odwołania targów będziemy zmuszeni do ograniczenia się tylko do zdjęć prasowych i nie będziemy mogli podzielić się z wami naszymi wrażeniami. Wszystkie "premiery z Genewy" znajdziecie w tym miejscu.

Najciekawsze samochody, które miały zostać pokazane w Genewie: