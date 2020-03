Via Carpatia ruszyła z przytupem. Kolejny odcinek S19 z ważną decyzją. S19 Lasy Janowskie - Zdziary

To już trzecia informacja o Via Carpatia, jaką podzieliła się z nami GDDKiA. Wydano decyzję ZRID dla odcinka S19 Lasy Janowskie - Zdziary. To czwarta z sześciu planowanych do uzyskania decyzji ZRID dotycząca szlaku Via Carpatia między granicą z woj. lubelskiego i podkarpackiego a Sokołowem Małopolskim.

fot. GDDKiA

