"Szaleńcza jazda busem". Grupa Speed pokazuje nagranie. W strefie zabudowanej 150 km/h

Gość: Adam 2 godziny temu 0

Wystarczy spojrzeć na wyprzedzane przez radiowóz pojazdy, nie wygląda mi to na 150 km/h bo patrząc na nagranie to wychodziło by że wszyscy jadą jakieś 130 km/h po mieście, i tak jak poprzednicy 18 sto krotny zoom, brawo....