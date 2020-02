Salon Samochodowy w Genewie odwołany. Koronawirus zamknął najważniejszą imprezę roku branży moto

Salon Samochodowy w Genewie 2020 został odwołany

Organizatorzy Salonu Samochodowego w Genewie długo wzbraniali się przed taką decyzją i jeszcze w środę wieczorem wysłali do wszystkich akredytowanych dziennikarzy informację, że targi odbędą się normalnie. W czwartek jednak szwajcarskie media poinformowały o czterech przypadkach zarażenia koronawirusem w kraju, a jedną chorą osobę wykryto w kantonie, gdzie leży Genewa. Dzisiaj ogłoszono, że w związku z kolejnymi zarażeniami Szwajcaria zabrania organizowania imprez masowych (powyżej tysiąca osób).

Salon Samochodowy w Genewie musiał więc zostać odwołany. Na oficjalny komunikat czekaliśmy dosłownie kilkadziesiąt minut:

Oficjalny komunikat dotyczący odwołania Salonu w Genewie 2020 fot. FT (zrzut ekranu z oficjalnego maila GIMS)

Targi miały się rozpocząć 4 marca (ogłoszenie wyników Car of The Year), na 5 i 6 marca zaplanowano dni prasowe, a dla szerszej publiczności hale miały być otwarte od 7 do 15 marca.

Genewskie targi to najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza motoryzacyjna w Europie. Lista nieobecnych marek z każdym rokiem się wydłuża, ale i tak edycja 2020 miała obfitować w wiele ważnych premier, o których informowaliśmy na Moto.pl. Wszystkie premiery z odwołanych targów znajdziecie w tym miejscu. Rok 2020 to okrągła data w historii targów w Genewie - miał to być 90. salon samochodowy.

Decyzja Szwajcarii nie może dziwić. Ryzyko jest zbyt duże.

