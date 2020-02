Koronawirus. Organizatorzy: "Salon Samochodowy w Genewie się odbędzie". Jednak znak zapytania nie znika

Z powodu kornonawirusa odwołano jedne z największych targów elektroniki użytkowej. MWC w Barcelonie miało się odbyć w zeszłym tygodniu, ale organizatorzy zdecydowali się na nie podejmowanie zbytniego ryzyka i anulowali imprezę. Podobny los spotkał też pomniejsze imprezy branży tech, o czym pisaliśmy w tym miejscu:

Salon Samochodowy w Genewie 2020 - kiedy

Salon Samochodowy w Genewie zaplanowano na przyszły tydzień. Ceremonia ogłoszenia zwycięzców konkursu Car of the Year 2020 odbędzie się w poniedziałek (2 marca), a dwa kolejne dni (3 i 4 marca) to dni prasowe. Później genewskie hale zostaną otwarte dla wszystkich zwiedzających, a targi potrwają do 15 marca.

Czy targi w Genewie zostaną odwołane?

Przy imprezie stoi ogromny znak zapytania, bo epidemia koronawirusa rozprzestrzenia się na kolejne europejskie kraje. W momencie pisania tego materiału (czwartek 27 lutego) szwajcarskie media informowały o trzech przypadkach zarażenia, z czego jedną chorą osobę wykryto w kantonie, w którym leży Genewa. Stąd coraz głośniejsze głosy, żeby targi odwołać. Wzorem MWC.

Organizatorzy jednak uspokajają i przekonują, że nie ma powodu, żeby odwoływać salon samochodowy. Na służbowego maila dostałem takiego maila:

Salon Genewa 2020, mail o koronawirusie fot. FT

W dalszej części informacji czytamy, że sytuacja będzie monitorowana, a organizatorzy są w ciągłym kontakcie ze szwajcarskimi władzami. Ostateczna decyzja może być więc inna, bo presja na odwołanie targów staje się coraz większa. Prawdopodobnie GIMS (Geneva International Motor Show Foundation) ze względu na prestiż imprezy - to może nie największy, ale zdecydowanie najważniejszy wizerunkowo salon samochodowy w Europie. Inna kwestia to ogromne nakłady finansowe, jakie wiążą się z tak dużą imprezą i koszty poniesione przez wystawców. Co ciekawe, odbywające się w kwietniu w tych samach halach targi luksusowych zegarków odwołano.

Na pytanie, czy Salon Samochodowy w Genewie się odbędzie możemy odpowiedzieć, że na tę chwilę - tak. Jednak wcale nie zdziwi nas, jeżeli w obliczu kolejnych zarażonych osób GIMS zdecyduje o odwołaniu imprezy.