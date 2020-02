Dzisiaj do Studia Biznes przyjechała Kia Ceed 1.4 T-GDi. W bardzo rozsądnej konfiguracji

Po kilku drogich i prestiżowych modelach dzisiaj do Studia Biznes przyjechała Kia Ceed w bardzo rozsądnej konfiguracji. Ze 140-konnym silnikiem benzynowym i bez masy dodatkowo płatnych opcji. We wcześniejszych testach pisaliśmy, że to wzór kompaktowego auta. A co o nowym Ceedzie myśli redaktor naczelny Moto.pl?

fot. moto.pl Otwórz galerię (3)

