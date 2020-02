Kamery na przejazdach kolejowych. Nie zatrzymasz się przed znakiem stop, będą zdjęcie i mandat

fakej 9 godzin temu Oceniono 13 razy 3

Znak stop powinien oznaczać ograniczenie prędkości do 10km/h.

Fakt, że jest to 'stop' a nie 'ustąp pierszeńśtwa przejazdu' to sygnał dla mnie, że przy skrzyżowaniu może być słaba widoczność i trzeba się dokładnie rozejrzeć. No i ok, ale jak już zwolniłem do tych 4-5 km/h to zwykle mi wystarczy żeby się obejrzeć dwa razy w lewo i raz w prawo. Ortodoksyjne traktowanie tego przepisu niczemu nie służy.