Mercedes-AMG GLA 45 oficjalnie. Wersja S wyraźnie przekracza 400 KM mocy

Nowego Mercedesa-AMG GLA 45 napędza turbodoładowany, czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności dwóch litrów. W podstawowej wersji legitymuje się 387 KM mocy oraz 480 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Za przekazywanie go na koła obydwu osi (standardem w wersjach 45 jest napęd 4MATIC+ z systemem AMG Torque Control) odpowiada ośmiostopniowy automat. Osiągi Mercedesa-AMG GLA 45? 4,3 sekundy do pierwszej setki i 250 km/h.

Jednak jakby to było dla was za mało, to AMG przygotowało jeszcze wersję z literą "S", w której z silnika wyciśnięto już 421 KM i 500 Nm. Większa moc to kolejne dziesiąte mniej w sprincie do setki. Dla A45 S można także wykupić pakiet Performance, który pozwala na pojechanie 270 km/h.

Całkowicie przeprojektowaliśmy nasze modele z serii 45 – od silnika i skrzyni biegów przez podwozie i zaawansowany konstrukcyjnie układ przeniesienia napędu aż po konstrukcję nadwozia oraz, oczywiście, sam design. Wszystko to w jednym celu: by podnieść dynamikę i sportowe wrażenia z jazdy do poziomu niewyobrażalnego dotąd w klasie kompaktowych aut. Prezentując nasz najmocniejszy, najbardziej dynamiczny kompaktowy samochód sportowy, zwiększamy również znaczenie tego segmentu dla naszej strategii rozwoju

– mówił Tobias Moers, prezes zarządu Mercedes-AMG GmbH przy okazji premiery wersji AMG 45 w hatchbacku i CLA. GLA również otrzymało wszystkie te nowości. Tak duża moc oznacza oczywiście kompleksowe dostosowanie samochodu - nie tylko agresywniejszy wygląd i sportowe dodatki w kabinie, ale taż przeprojektowane zawieszenie, układ kierowniczy i wyczynowe hamulce. Bardzo dokładnie nowym Mercedesom-AMG przyjrzeliśmy się w tym miejscu:

W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć nowego Mercedesa-AMG GLA 45. Do pierwszej sesji Mercedes posłał topową odmianę S. Polecamy także zajrzeć do wnętrza, bo premierowe GLA we wnętrzu chce zaciekawić potencjalnego nabywcę żółtymi akcentami.

