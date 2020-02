Volkswagen Touareg R to 462-konna hybryda z V-szóstką pod maską

Pod literą "R" w nowym Volkswagenie Touaregu kryje się bardzo mocna hybryda ładowana z gniazdka. Na układ składa się benzynowa V-szóstka 3.0 TSI o mocy 340 KM oraz silnik elektryczny, który dostarcza kolejne 136 KM. Volkswagen podaje, że łączna moc Touarega R to 462 KM, a moment obrotowy wynosi 700 Nm. Jak przystało na flagowego SUV-a standardem jest napęd 4Motion oraz automatyczna, ośmiobiegowa skrzynia.

Nie ujawniono jeszcze dokładnego przyspieszenia od 0 do 100 km/h, ale możemy się spodziewać, że Touareg R będzie potrzebował do tego około 5 sekund. Poznaliśmy za to prędkość maksymalną - inżynierowie ograniczyli ją do 250 km/h. W trybie elektrycznym VW Touareg R będzie mógł się rozpędzić do 140 km/h, a akumulator o pojemności 14,1 kWh pozwoli przejechać od 43 do 48 km.

Oprócz dobrze znanych trybów jazdy (Eco, Comfort, Sport, Individual, Offroad oraz Snow) w Touaregu R dodano jeszcze dwa: Hybrid oraz E-Mode, w którym SUV będzie korzystał tylko z silnika elektrycznego. VW chwali się też, że Touareg R może ciągnąć przyczepę o masie 3,5 tony, a holowanie takiej przyczepy jest możliwe również we wspomnianym elektrycznym trybie E-Mode. Na długiej liście zaawansowanych systemów nie zabraknie Travel Assist, pozwalającego Touaregowi jechać półautomatycznie z prędkością do 250 km/h.

Do sprzedaży Volkswagen Touareg R wejdzie w drugiej połowie roku.