Via Carpatia. Drogowcy rozpoczęli budowę ważnego odcinka S19. "Kręgosłup komunikacyjny" - mówi minister

Jeśli chodzi o "priorytetową" Via Carpathia to kilka faktów:

- rozstrzygniecie przetargów i podpisanie umowy na odcinki S19 z Lublina do Sokołowa zajęło od ponad dwóch do ponad trzech (sic!) lat. Przetargi ogłoszono w sierpniu i wrześniu 2015 r., a umowy podpisywano od października 2017 do grudnia 2018 r.

- jesienią 2019 r., po 5 latach rządów, udało się rządowi PiS ogłosić pierwszy za swej kadencji przetarg na kolejny odcinek S19 - Rzeszów południe- Babica o długości ok. 10 km.

- przez opieszałość część S19 dla części S19 w woj. lubelskim (m. in. bardzo obciążóny ruchem odcinek Lublin-Lubartów) trzeba będzie przedłużać ważność decyzji środowiskowych. Te, uzyskane ostatecznie w 2015 r., stracą ważność w 2021 - w ciągu 6 lat, z przygotowaną najważniejszą dokumentacją, nie uda się rządowi PiS doprowadzić do opracowania projektu budowlanego (zajmuje to ok. 10 miesięcy) i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji