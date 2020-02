O włos od tragedii. Refleks uratował kierowcę toyoty. Policja szuka właściciela ciężarówki

Gość: bbb wczoraj Oceniono 21 razy 21

Policja zabiera chętnie PJ za przekroczenie prędkości o 50km/h na terenie zabudowanym.

W tym konkretnym przypadku sprawa powinna zostać skierowana do sądu. Jak sąd do niej podejdzie, tego nie wiem, ale ja bym zabrał wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdów gościowi z ciężarówki.